Суд прийняв до розгляду позов про звільнення голови НКРЕКП Тарасюка

Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов голови Незалежної профспілки гірників, народного депутата Михайла Волинця до Кабінету Міністрів Про звільнення голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через наявний у нього корупційний конфлікт інтересів.

Про це Волинець повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Окружний адміністративний суд Києва за моїм зверненням відкрив провадження про незаконність перебування Валерія Тарасюка на посаді члена НКРЕКП і призначив справу до розгляду", - повідомив нардеп.

Волинець повідомив, що до призначення членом НКРЕКП Валерій Тарасюк очолював компанію-постачальника електроенергії "Еф енд Ем Україна" і володів 10% її статутного капіталу.

"Після призначення до складу незалежного регулятора, він передав управління компанією своєму рідному брату Артему. Але Закон прямо забороняє призначати на посаду члена НКРЕКП особу, родич якої керує компанією на ринку енергетики", - пояснив Волинець.

За його словами, закон" про НКРЕКП " вимагає від Кабміну негайно припинити повноваження будь-якого члена регулятора у разі невідповідності його призначення вимогам цього Закону.

"В черговий раз підкреслюю, що Регулятор повинен бути неупередженим. Приватним інтересам близьких родичів в НКРЕКП не місце!" ,- підсумував Волинець.

Нагадаємо, дані про сімейний енергетичний бізнес голови НКРЕКП Валерія Тарасюка оприлюднила Тимчасова слідча комісія Верховної Ради на початку вересня.

За даними члена ТСК Валентина Наливайченка, компанія" Еф енд Ем Україна " після призначення Тарасюка головою НКРЕКП активізувала діяльність на ринку електроенергії, стала контрагентом державних підприємств "Оператор ринку" і НЕК "Укренерго" і отримала право торгувати електроенергією в щоденному режимі.

Після публікації цих даних, НКРЕКП достроково і без допуску преси анулювала ліцензію" Еф енд Ем Україна " на постачання електроенергії.

8 жовтня НАЗК на підставі оприлюднених ТСК даних почала антикорупційну перевірку Тарасюка через наявний у нього конфлікт інтересів.