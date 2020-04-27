Суд щодо ПриватБанку: розгляд справи Суркісів відклали через тиск

Верховний суд України відклав розгляд справи щодо законності конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації ПриватБанку через тиск на суддів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". Верховний суд планує заявити у прокуратуру і Вищу раду правосуддя через тиск на суддів.

Раніше в НБУ називали ухвалу у цій справі "найважливішою за останні 3 роки", рішення на користь Суркісів "активує" розгляд Шостим апеляційним судом можливість повернутися до розгляду справи про скасування націоналізації ПриватБанку.

Також у разі перемоги сім'ї Суркісів, аналогічні справи судів, які розглядають позови інших, пов'язаних із колишнім власником банку Ігорем Коломойським осіб можуть спричинити втрату для НБУ не тільки 1 мільярда гривень Суркісів, а ще близько 30 мільярдів.

Григорій та Ігор Суркіси nv.ua

Рішенням НБУ у 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами ПриватБанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

У Ігоря Суркіса у ПриватБанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочки Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батька братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними із банком особами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський апеляційний суд у середу, 15 квітня, залишив чинною постанову судді Печерського районного суду щодо фактичного стягнення з державного ПриватБанку $259 млн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

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