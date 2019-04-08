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"Суд обдурили!" Коломойський натякнув на подальші плани на ПриватБанк

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Екс-власник ПриватБанку Ігор Коломойський заявив, що Лондонський суд не визнав юрисдикцію у справі про націоналізацію фінустанови через те, що йому надали невірні докази.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю "Економічній правді". "Суд обдурили. Понад 2,5 млрд доларів (кошти, які нібито були виведені з банку з урахуванням відсотків. — Ред.) ніколи банк не покидали і були всередині нього. Того ж дня, коли ці гроші брали, їх заводили назад. Це було хеджування. Гроші з банку не йшли", — заявив олігарх.

Він зазначив, що суд визнав сумнівними операції на декілька сотень мільйонів, але, за його словами, з ними теж немає ніяких сумнівів.

"Якщо суд встановить, що щось неправильно було зроблене, незаконно (про націоналізацію. — Ред.). Будемо якось домовлятися, вирішувати або судитися. Не обов'язково ж одразу судитися", — вважає Коломойський.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

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Він також вказав, що не збирається повертати ПриватБанк собі, але вимагатиме від держави повернення 2 млрд доларів.

"Мені незрозуміла позиція держави. Вони хочуть залишити собі ПриватБанк? Нехай залишають. Мені не потрібен ПриватБанк. Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань", — підсумував екс-власник банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсації за націоналізацію ПриватБанку. Водночас він спростовує інформацію про виведення з фінустанови $5,5 млрд.

Раніше міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов у Високий суд Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно належать їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийняте на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
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Махно Володимир
Махно Володимир
Коломойша уже руки потирает и ждет когда его собачка Зеленский станет у власти, чтобы вернуть себе обворованный им же Приватбанк. Думаю что им это не удастся!
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