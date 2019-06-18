Суд над ПриватБанком: НБУ заявив про загрозу стабільності України

Національний банк України вважає, що ситуація довкола судових рішень про націоналізацію ПриватБанку створює ризики для співпраці України із Міжнародним валютним фондом і міжнародними фінансовими організаціями.

Зі свого боку це ставить під загрозу фінансову стабільність країни, заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова на презентації звіту про фінансову стабільність у Києві у вівторок, 18 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ключовий виклик для фінансової стабільності — ситуація із ПриватБанком", — зазначила Рожкова.

Водночас у НБУ наголошують, що фінансова стабільність України в останні місяці значно зміцнилася, а рівень напруги у банківській системі знизився.

Рожкова також додала, що у Нацбанку існує певний план дій щодо судових розглядів навколо ПриватБанку.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора — компанії EY.

Ситуація довкола банку створює ризики для співпраці країни з Міжнародним валютним фондом

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

Тоді ж період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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