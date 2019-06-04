Суд Коломойського проти ПриватБанку несподівано перенесли: що трапилося

Господарський суд Києва у вівторок, 4 червня, ухвалив рішення перенести розгляд справи про визнання недійсним договору купівлі-продажу ПриватБанку.

Згідно з рішенням суду, засідання у відповідній справі має відбутися 19 червня 2019 року, повідомляє НВ Бізнес.

За інформацією журналістів, Госпсуд Києва зажадав нову інформацію у справі.

Позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу ПриватБанку від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів України та особами, що були на той час його акціонерами подав екс-співвласник банку Ігор Коломойський і Triantal Investments Ltd.

Нагадаємо, що 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанову докапіталізували на суму 116,8 млрд гривень. У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк іще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора — компанії EY.

Позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу ПриватБанку подав Ігор Коломойський УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належить їм.

У цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення ухвалили на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І. В. щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" із ринку за участі держави", — йдеться у повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!