Суд ЄС раптово зняв санкції з Януковича: що відбувається

Суд Європейського Союзу скасував санкції ЄС, продовжені для експрезидента України Віктора Януковича і його сина Олександра у 2016-2017 роках, а для його соратників – продовжені у 2018 році.

Серед тих, хто подав скаргу – Віктор Янукович, його син Олександр, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, експрем'єр-міністр Сергій Арбузов, колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка та його син Артем Пшонка та ексглава адміністрації президента Андрій Клюєв.

Наголосимо, що рішення стосується санкцій, продовження яких здійснювалося Радою ЄС протягом 2016-2018 років. Чинні санкції ЄС щодо 12 колишніх українських чиновників та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 і залишаються чинними.

Зазначається, що названі політики були вперше внесені у 2014 році до списку осіб, які підлягають заморожуванню коштів. Підставою стало те, що вони піддавалися кримінальному переслідуванню в Україні через розтрати українських державних коштів та їхні незаконні перекази за межі країни.

З Януковича зняли санкції

"Рішення про заморожування коштів стосовно цих осіб неодноразово продовжувалося на один рік на тій підставі, що українська влада притягувала їх до кримінальної відповідальності за незаконне привласнення державних коштів або активів. Вони подали позови до Генерального суду, оскаржуючи дії (ЄС), що продовжують заморожування їхніх коштів у 2016 та 2017 роках у тому, що стосується Віктора Януковича і одного з його синів, а у 2018 році щодо інших осіб, на тій підставі, що, зокрема, Рада не виконала критерії внесення до переліку. Згідно із сьогоднішнім рішенням, Генеральний суд підтримує дії українців, скасовуючи обмежувальні заходи, введені проти них протягом цих періодів", – сказано у повідомленні.

Раніше про те, що трапилося, попереджали у Генеральній прокуратурі України. На своїй сторінці у Facebook про це написала прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Найближчим часом судом ЄС можуть бути винесені рішення за позовами В.Януковича, О.Януковича, О.Клименка, С.Арбузова, В.Пшонки, А.Пшонки і А.Клюєва про скасування санкцій ЄС, продовження яких здійснювалося Радою ЄС протягом 2016-2018 років", – написала Сарган.

Вона наголосила, що зняття санкцій ніяк не вплине на хід розслідувань, які ведуться українськими правоохоронцями проти згаданих осіб.

Сарган також додала, що наявні санкції проти 12 колишніх українських чиновників та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишаться чинними.

"За результатами судових рішень та їхнього аналізу буде більш докладна інформація", – резюмувала прессекретар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня Європейський Союз на один рік продовжив обмежувальні заходи проти експрезидента-втікача Віктора Януковича і його соратників.

15 березня до такого рішення приєднався і уряд Канади.

Пізніше стало відомо, що в країнах ЄС залишилося дуже мало грошових активів Януковича. У Швейцарії ж відзвітували про значні цифри.

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