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Кремль покарають за Крим: Росію зобов'язали виплатити "Ощадбанку" велику суму

14.6т Читати матеріал російською

Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" і дозволив компенсувати збиток, нанесений Російською Федерацією, яка конфіскувала кримські активи банку в розмірі 1,1 млрд доларів.

Рішення суду ухвалено на виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу (Париж, Франція) про стягнення з Росії в особі Міністерства юстиції компенсації за експропріацію активів фінансової установи, повідомляє Finbalance.

Крім того, Київський апеляційний суд видав виконавчі листи про стягнення з Москви відсотків, які нараховуються з березня 2014 року до повної виплати РФ заборгованості (за піврічною ставкою ЛІБОР у доларах США плюс 2% зі щорічною капіталізацією).

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Водночас "Ощадбанк" констатував, що рішення арбітражу в спорі з Росією може бути примусово виконано у 154 державах, зокрема, за рахунок:

  • держвласності РФ, яка використовується з комерційною метою і відповідно не має спеціального імунітету;

  • через "заміну кредитора" (у відносинах із іноземними контрагентами, де Росія виступає кредитором);

  • за рахунок власності держкомпаній РФ.

Також український держбанк уточнив, що Російська Федерація може ініціювати процедуру скасування винесеного арбітражного рішення, яка, однак, є досить тривалою та складною.

Київський апеляційний суд задовольнив заяву Ощадбанку

Київський апеляційний суд задовольнив заяву Ощадбанку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва 12 вересня заарештував акції українських "дочок" російських банків за участі держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.

2 жовтня Апеляційний суд Києва дозволив ексголові ПриватБанку Олександру Дубілету і ще 17 компаніям стягнути з Росії компенсацію за майно у Криму.

26 листопада "Ощадбанк" виграв у Міжнародному арбітражі у Російської Федерації $1,3 млрд компенсації збитків через анексію Криму.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд у Парижі. Сума вимог включає вартість втрати активів у Криму, вартість втрати бізнесу і відсотки, які будуть нараховані до фактичного отримання компенсації.

При цьому перший крок у суді Ощадбанк зробив у липні 2015 року. Тоді держбанк надіслав офіційного листа до РФ із заявою про те, що з їхніми інвестиціями на півострові поводяться незаконно.

Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи у Криму.

Як повідомив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв, сума виграшу поки не уточнюється і буде оголошена найближчим часом. Водночас НАК вимагав у Росії компенсації у розмірі 5 млрд доларів.

У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд цієї суперечки. В Мін'юсті РФ пообіцяли вжити всіх необхідних заходів, щоб інтереси Росії були представлені і захищені.

Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу й нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму "Ощадбанк"
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Torre Juan
Torre Juan
Почитал комментарии и увидел, что умом кремлеботы обделены за счёт наличия лишней хромосомы, потявкать как моська из подворотни это могут. А сказать что-то, даже не умное, а просто элементарно здравое, не в состоянии, скрепа ватная блокирует мозг! Назовите мне хоть одну страну, которая дружит с Россией, и стала богатой и процветающей! Только не ставьте в пример побратимов ваших, Кубу, Сирию, Венесуэлу с Северной Кореей?
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Hartman Martha
Hartman Martha
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Хорошая новость ,надо щемить расейских ворюг всеми доступными методами.
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