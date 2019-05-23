Субсидію не дадуть? В Україні розвінчали популярний міф про монетизацію

У березні 2019 року в Україні запустили монетизацію субсидій на житлово-комунальні послуги. За три місяці реформа вже дала результати - населення стало менше споживати газу, електрики та води.

Як сказано в матеріалі "Сегодня", в Мінсоцполітики викрили популярний міф про те, що нібито норми споживання газу, світла чи води потрібно використовувати повністю - інакше не дадуть субсидію. Підкреслюється, що невикористані норми ніяк не відображаються на тому, чи буде допомога надана в майбутньому.

Обсяг субсидії розраховується за спеціальною формулою, яка дає переваги сім'ям з маленьким доходом: їм держава виділить велику допомогу для оплати комунальних послуг.

Відзначається, що перші місяці роботи проекту показують успіхи. "Я вже всю сім'ю привчила "прикручувати". Благо, погода в березні і квітні була відносно тепла, так що платіжки за опалення вийшли невеликі, а субсидія до кінця опалювального сезону - пристойна. Так що вдалося відкласти трохи на літній відпочинок", - ділиться 58-річна Тетяна Федорівна з Костянтинівки на Донеччині своїм досвідом управління монетизованою субсидією.

В уряді підкреслюють: монетизація субсидій - проект зокрема і довіри, і співробітництва з громадянами. Що стосується сфери ЖКГ, то завдяки монетизованим субсидіям люди отримують стимул бережно ставитися до енергоресурсів. Адже тоді одержувачі зможуть економити і вивільняти кошти, які зможуть витратити на свої потреби.

"Зазвичай у мене занадто багато забирали платіжки за світло. Розібрався і зрозумів, що проблема в старому холодильнику, який стоїть ще з 90-х. Взяв новий в кредит, тепер за електрику плачу набагато менше, а з зекономлених субсидійних грошей буду гасити борг потроху", - розповів харків'янин Павло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Кошти будуть нараховувати на спеціальний рахунок в державному банку, і саме з нього першочергово будуть оплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів з 1 січня вже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий планується запустити вже з 1 березня.

Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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