Субсидії в Україні за новими правилами: що потрібно знати і на яку знижку розраховувати

В Україні в зв'язку зі стартом опалювального сезону Міністерство соціальної політики спростило правила для отримання субсидії. Так, аліменти і пільги на худобу в загальний дохід сім'ї враховувати не будуть, а якщо в сім'ї є безробітний алко- або наркозалежний, допомогу можуть призначити за рішенням комісії.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. Також субсидію можна отримувати, якщо є заборгованість у сплаті ЄСВ з вини роботодавця, ви платите ЄСВ в іншій країні або не платите зовсім, але при цьому перебуваєте на обліку в Центрі зайнятості. Як і раніше, субсидію отримують на квартири площею не більше 120 кв.м і будинки до 200 кв. м.

На понаднормову площу, але не більше ніж 30% від норми, мають право громадяни, які отримують пенсію у зв'язку зі втратою годувальника, ті, хто досяг пенсійного віку або отримує пенсію за вислугу років, а також ті, хто отримує державну соціальну допомогу за інвалідністю з дитинства, і діти з інвалідністю.

Приблизний розмір субсидії можна дізнатися за допомогою калькулятора субсидій.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українці будуть відпрацьовувати борги за комуналкою. Залучати до роботи будуть тільки за бажанням. Наприклад, якщо власник однієї з квартир не має матеріальної можливості оплатити рахунки, за згодою з ОСББ він може пофарбувати під'їзд, облагородити прибудинкову територію і т.п.