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Українцям роздали субсидії на руки: що в жодному разі не можна робити

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Українцям у рамках монетизації субсидій роздали на руки гроші від держави на оплату комунальних послуг. Водночас таку матеріальну допомогу не можна витрачати на власний розсуд доти, поки повністю не будуть сплачені рахунки за комуналку.

Про це в ефірі ObozTV заявив начальник Головного територіального управління юстиції в місті Київ Станіслав Куценко. Він зазначив, що в столиці серед домогосподарств, які оформили субсидії, є борги зі сплати комуналки і тому фінансову допомогу їм можуть не нарахувати.

"Субсидія – це спеціально створений рахунок у банку, який відкрили для того, щоб туди надходили кошти на оплату комунальних послуг. В кінці року або звітного періоду, якщо якісь гроші залишаються на рахунку, тоді можна ними розпоряджатися у вільному режимі. До того часу гроші не можна використовувати, тільки на оплату рахунків", – сказав він.

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Тим домогосподарствам, які втратили можливість оплатити комуналку і їх позбавили субсидії, все одно можна прийти в управління соцзахисту і відновити її, зазначив Куценко.

"На розгляд заяви дається 10 робочих днів, але іноді термін може бути довшим, оскільки інформацію додатково ще перевіряють у податковій, управлінні соцзахисту. Подання недостовірних даних може стати підставою ненарахування субсидій", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що в Україні безготівковий і готівковий механізми монетизації субсидій буде існувати і надалі.

За його словами, люди, які сумлінно платять за житлово-комунальні послуги, продовжать отримувати субсидію живими коштами в готівковій формі без обмежень.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчука дивіться щобудня о 17.30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Станіслав Куценко
Місце
Україна
Теги
субсидіїЕкономіка Україниекономіка
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандер еще научить как правильно и в каких местах просить милостыню)))
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