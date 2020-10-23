Субсидії на оплату комуналки: як оформити під час карантину

Українці в умовах карантину можуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в онлайн-режимі.

Для цього необхідно відвідати сайт Міністерства соціальної політики України та відкрити розділ "Е-Сервіси". Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Після цього в рубриці "Е-Сервіси" необхідно вибрати "Субсидії". Далі відкриється вікно, де потрібно вибрати спосіб реєстрації.

Для отримання субсидії потрібно мати такі документи:

паспорт або документ, що засвідчує особу громадянина, який подає заяву;

декларацію про доходи і майновий стан всіх зареєстрованих;

довідки про доходи всіх працездатних осіб сім'ї;

трудову книжку (для членів сім'ї, які не працюють);

ідентифікаційний номер;

розрахункові книжки за комунальні послуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявила, що відомство перевірить пільги та допомоги, а також перегляне програми, де є зловживання.