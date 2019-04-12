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Субсидії готівкою "на руки": що буде з виплатами після опалювального сезону

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Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що в Україні безготівковий і готівковий механізми монетизації субсидій існуватимуть і надалі.

"В прийнятому бюджеті України достатньо коштів для забезпечення виплат як готівкової, так і безготівкової субсидій. Після завершення опалювального сезону обидва механізми субсидій існуватимуть і надалі", – повідомив Рева під час години запитань до уряду у Верховній Раді, йдеться на сайті відомства.

За його словами, люди, які сумлінно платять за житлово-комунальні послуги, продовжать отримувати субсидію живими коштами в готівковій формі без обмежень.

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"Що стосується тих, хто матиме заборгованість, то після її сплати або реструктуризації боргу їм протягом року буде надаватися субсидія в безготівковій формі", – заявив Рева.

Міністр соціальної політики також зазначив, що про результати ефективності ухвалених рішень щодо монетизації субсидій його відомство надасть інформацію до 1 липня, коли будуть підбиті підсумки цього етапу монетизації.

Субсидії готівкою "на руки": що буде з виплатами після опалювального сезону

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово будуть сплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий планується запустити з 1 березня.

Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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Тема
Монетизація субсидій
Місце
Україна
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