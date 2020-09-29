Українцям урізали субсидії на сплату ЖКГ

В Україні скоротили програму субсидій на сплату комунальних послуг на 756,9 млн грн.

Відповідне розпорядження №1177 ухвалив Кабінет міністрів у понеділок, 28 вересня.

Згідно з ним, зменшений обсяг видатків споживання за програмою "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату ЖКП, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі".

Ці гроші були передбачені Мінсоцполітики на 2020 рік у загальному фонді держбюджету. Водночас на відповідну суму збільшено обсяг видатків споживання за програмою "Заходи щодо соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю".

В Україні проведуть перевірку субсидіантів

Інспекція стосуватиметься всіх державних виплат: пенсій, допомог, пільг, субсидій, соціальних стипендій та інших, що забезпечуються з державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування.

Верифікація буде проводитися в три етапи: в момент звернення громадянина по допомогу, під час здійснення виплат і вже після надання держдопомоги.

Електронна платформа братиме інформацію про отримувача соціальних виплат з різних баз даних та реєстрів. Планується, що ця платформа отримає доступ до банківських рахунків та даних Державної прикордонної служби про перетин кордону. Перевірятимуться також і відомості щодо всіх виплат та пільг, які отримує людина.

"Збиратимуть дані щодо володіння нерухомістю, транспортними засобами, все, що стосується руху коштів на банківських рахунках, дані про закордонні поїздки, заробітну плату та інші доходи, великі покупки тощо. Проте держава не зможе повною мірою чітко визначити добробут та доходи претендентів на державну допомогу. Адже тіньові доходи відслідкувати важко. Так само, як і витрати, здійснені в готівковій формі", – пояснив кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2021 році перевірять кожну людину, яка звернулася за отриманням соціальної допомоги, до того, як вона почне її отримувати. Якщо людина спробувала оформити соцвиплату нечесно, то її їй не дадуть.

Усіх, хто подасть заяву на субсидії, чекають кілька етапів перевірок. На кожного, хто претендує на соцдопомогу, зберуть особисту інформацію.