''Створили тріщину'': в США розповіли, як посварили Кремль із олігархами

Санкції США проти Росії сильно зіпсували відносини між Кремлем і російськими олігархами.

Про це заявив заступник помічника держсекретаря з фінансової та санкційної протидії Девід Пейман в інтерв'ю "Голосу Америки". Він також зазначив, що справжня мета санкцій проти РФ не витрати економіки, а зміна поведінки.

"Величезні витрати, яких, завдяки нам, зазнали російські олігархи, близькі до Кремля, створили тріщини у відносинах в Росії і між олігархами і Кремлем. Крім того, ми вводимо ці санкції не тільки для підвищення витрат, але і для того, щоб викликати зміни у поведінці", — заявив він.

За словами Пеймана, у цьому відношенні у США виникла трансатлантична єдність із європейськими партнерами.

"Воно було вже у 2014 році. Зараз уже не 2014 рік. Зловмисна поведінка Росії активізувалася. Ви згадали втручання на виборах як один приклад. Тому в міру активізації зловмисної поведінки з боку Росії санкції будуть посилюватися, і ми будемо виступати спільно з нашими європейськими партнерами, щоб наші санкції дали мультиплікативний ефект і чинили досить сильний тиск на Росію, щоб вона несла відповідальність за свою зловмисну поведінку", — наголосив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2018 року Міністерство фінансів США подало Конгресу США "кремлівську доповідь", до якої внесено 210 імен — 114 великих чиновників РФ і керівників державних російських компаній, а також 96 олігархів.

У квітні США внесли до санкційного списку сімох російських бізнесменів і 17 високопоставлених чиновників, а також 14 компаній. Зокрема під санкції потрапили: Олег Дерипаска, Володимир Богданов, Сулейман Керімов, Ігор Ротенберг, Андрій Скоч, Кирило Шамалов, Віктор Вексельберг та інші.

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