Створення нового аграрного міністерства заблокує аграрний бізнес на пів року, – експерти

Створення міністерства АПК триватиме пів року й коштуватиме бюджету щонайменше 1 млрд грн.

Про це в середу, 16 грудня, повідомляє УНІАН. Зазначається, що українську владу, якого б політичного забарвлення вона не була, час від часу тягне на ті самі граблі реформування міністерств. Це завжди видається простим розв'язанням проблем, але зміна форми не впливає на зміну суті. Зате щоразу це спричиняє хаос на етапі реорганізації й додаткові витрати для державного бюджету. Свіжий приклад – розділення ще не так давно об’єднаного Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на Мінекономіки і МінАПК.

У 2019 році нова влада оголосила курс на скорочення кількості міністерств задля скорочення витрат на них і підвищення ефективності управління. Зокрема, Міністерство аграрної політики і продовольства було приєднано до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерство енергетики та вугільної промисловості приєднали до Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб об'єднали з Держслужбою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, а Міністерство інформаційної політики поглинуло Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту.

Витрати за фактом не зменшилися, міністерства пережили непростий період стабілізації своєї роботи після об’єднання, який випав, зокрема, і на період пандемії з її викликами, і робота їх врешті стабілізувалася. Але ненадовго. У планах Кабміну, ви будете сміятися, розділення міністерств. І створення нових. Створення нових міністерств, яких може стати навіть більше, ніж за попередньої влади, "коштує великої кількості ресурсів і грошей платників податків", заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

Коли рік тому Кабмін вирішив реорганізувати Міністерство аграрної політики та продовольства, приєднавши його до Міністерства розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства, тодішній керівник Мінекономрозвитку Милованов пояснював це потребою комплексного розв'язання завдань із пришвидшення ключових реформ. Вочевидь, влада вважає, що всі завдання розв'язано і ключові реформи проведено. Навіть якби це було так, нове розділення – це новий стрес і нові витрати. Наскільки вони потрібні зараз бюджету з дірою в 300 млрд грн?

Так тільки витрати на апарат нового міністерства АПК становитимуть 340 млн грн. А загальні витрати на його створення сягнуть, якщо ще й не перевищать за фактом, 1 млрд грн. Кадри – окреме питання. Повноцінно нове міністерство зможе запрацювати не раніше ніж влітку 2021 року. А от той самий Милованов, який "топив" за об’єднання міністерств економіки і АПК, навчений досвідом, прогнозує інші терміни – на відновлення в Україні профільного сільськогосподарського міністерства, яке рік тому ввійшло до складу Мінекономрозвитку, за найоптимістичнішими оцінками, знадобиться рік, а то й півтора. Посаду нового міністра Милованов назвав "посадою камікадзе": "Тому, хто прийде на посаду аграрного міністра, потрібно буде відповідати за реформи, а ресурсів і кадрів для цього немає. Бюджет на міністерство з'явиться лише з наступного року, а потрібно буде вже зараз провести 300 конкурсів...", – наголосив ексурядовець.

Пів року, рік чи півтора – саме стільки залишатиметься сільське господарство, одна з небагатьох галузей, яка забезпечує генерацію ВВП і експортний потенціал України, без нагляду, регулювання і підтримки. До того ж українцям доведеться знову "скинутися" на експерименти влади – порядку 1 млрд грн. Наскільки доцільно гратися в реорганізації замість проведення структурних реформ – питання риторичне.