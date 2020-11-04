'Створення національної авіакомпанії 'з нуля' не на часі', - Георгій Зубко

Національна державна авіакомпанія "з нуля" може працювати лише за умови якісного менеджменту, достатнього фінансування та сприятливого економічного клімату. За інших рівних умов приватні фірми більш ефективні, ніж державні.

Про це заявив Георгій Зубко, заступник генерального директора з комерційної діяльності аеропорту "Бориспіль" у своєму блозі для ЦТС.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про намір створити державну авіакомпанію, яка використовувала б у роботі українські літаки. В Міністерстві інфраструктури, своєю чергою, заявили, що вже розробили концепцію створення державної авіакомпанії і зараз працюють над бізнес-планом.

Георгій Зубко зазначає, що сьогодні всі світові авіакомпанії вимагають державної допомоги. Українські авіакомпанії не виключення. Тому, можливо, державі, перш ніж приймати рішення про створення "з нуля" національного перевізника, варто розглянути варіанти державно-приватного партнерства або повної/часткової приватизації існуючих.

На думку заступника генерального директора з комерційної діяльності аеропорту "Бориспіль", форми можуть бути такими: надання кредиту держбанками під держгарантії в обмін на частку в компанії, повна приватизація, як із ПриватБанком, або часткова приватизація (51% належать державі).