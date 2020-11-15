Створена НКРЕКП криза в кінцевому підсумку позначиться і на рейтингу Зеленського – депутатка

Спровокована чинним нелегітимним складом НКРЕКП криза на енергетичному ринку зрештою позначиться на рейтингу влади, зокрема й президента Володимира Зеленського.

Таку думку в ефірі телеканалу "Украіна24" висловила народна депутатка Вікторія Гриб.

"У нас дуже багато новостворених "незалежних" органів. Таких як НКРЕКП, яка контролює ринок електроенергії. Ви знаєте, коли є проблеми і коли шукають винних, то винні, безумовно - Кабінет міністрів, президент", – заявила Гриб.

Депутатка також додала, що оточення президента фактично підставило його з не конституційністю указів про призначення членів НКРЕКП.

"Це не вина президента, а вина тих людей, які його підставили. Якщо президент не має права в межах конституції призначати членів НКРЕКП, тому що дуже чітко прописано, кого має право призначати президент у нашій країні. То тоді, відповідні накази, які готувалися його оточенням – це просто підстава", – підкреслила Вікторія Гриб.

Нагадаємо, більшість членів НКРЕКП були призначені президентом Володимиром Зеленським у жовтні 2019 року. У грудні того ж року на енергоринку почалася криза, яка в березні 2020 стала найбільшою за всю історію незалежної України. За даними тимчасової слідчої комісії парламенту, яка була створена навесні 2020 для з'ясування причин кризи, відповідальність за неї лежить на Нацкомісії.

Восени 2020 підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зобов'язавши комісію припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.

На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо глави НКРЕКП Валерія Тарасюка за енергетичний бізнес його родини.