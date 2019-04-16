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Струмінь б'є з-під землі: у Криму зняли на відео НП з газом

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В окупованому Росією Криму біля села Маловидне в Бахчисарайському районі очевидці помітили потужний струмінь газу, що б'є з-під землі.

Як повідомляє "Крыминформ", НП налякала місцевих жителів. Автори відео стверджують, що це газ.

Видання ж зазначає, що так виглядає продування газових мереж. Нібито, ніякої небезпеки ця процедура не представляє.

Як пояснили в ГУП "Чорноморнафтогаз", його фахівці провели звичайну продування газопроводу. "Чорноморнафтогаз" робив продування. Це технологічний процес", – розповіли в прес-службі підприємства.

Струмінь б'є з-під землі: у Криму зняли на відео НП з газом

скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку квітня в Криму кілька сіл залишилися без газопостачання через пошкодження газопроводу високого тиску діаметром 140 міліметрів.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримгазвидео
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