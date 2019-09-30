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30 вересня • оновлено в 19:19
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Долар в Україні подорожчає в два етапи: коли і на скільки

110.3т Читати матеріал російською

Курс долара в Україні до кінця 2019 року зросте в два етапи і досягне показника 27-27,5 грн/$.

Такий прогноз в ефірі ObozTV озвучив економіст Ігор Гарбарук. Експерт зазначив, що в деяких київських обмінниках сьогодні можна побачити курс 23,9 грн/$.

"Я думаю, що це триватиме ще найближчі два тижні. Наприкінці жовтня ми побачимо перше підвищення курсу, а в кінці листопада ще більше. До завершення року ми, найімовірніше, за всіма прогнозами вийдемо на 27-27,5 грн/$", – вважає економіст.

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"Однак у ситуації, коли в країну закачано 88 млрд грн тільки від одних облігацій внутрішньої державної позики, заробітчани на 13% збільшили перекази в Україну, наше зерно на 42% більше почало продаватися, на 19% дали чорні метали збільшення експорту й, врешті, коли долара набагато більше, ніж пропозиції на нього, зміцнення гривні відбуватиметься", – додав він.

Водночас Гарбарук зазначив, що зміцнення гривні в Україні, найімовірніше, не призведе до зниження цін.

Долар в Україні подорожчає в два етапи: коли і на скільки

bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська гривня в 2019 році посіла друге місце в світі за темпами зміцнення валюти.

У проєкт державного бюджету на 2020 рік закладено курс долара 28,2 грн/$.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Курс валют Валютний ринок Обмін валют
Особа
Ігор Гарбарук
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
<< Доллар в Украине подорожает >> но << укрепление гривни будет происходить >> ----- Чую, попахивает нобелевской премией по экономике :о)))
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего украинского правительства в нынешнем виде будет под большим вопросом.
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Тюратам Наурыз
Тюратам Наурыз
_ Зепепупик, На колени не встанем!!! И сосать не прекратим!!!
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Штуцер Лёва, почему только сейчас?! Запад обязан ВЕЧНО кормить Украину на халяву! А Трамп (вот сволочь какая!) говорит: "Ползите к Путину и умоляйте его, чтобы простил и покормил".
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