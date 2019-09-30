Долар в Україні подорожчає в два етапи: коли і на скільки

Курс долара в Україні до кінця 2019 року зросте в два етапи і досягне показника 27-27,5 грн/$.

Такий прогноз в ефірі ObozTV озвучив економіст Ігор Гарбарук. Експерт зазначив, що в деяких київських обмінниках сьогодні можна побачити курс 23,9 грн/$.

"Я думаю, що це триватиме ще найближчі два тижні. Наприкінці жовтня ми побачимо перше підвищення курсу, а в кінці листопада ще більше. До завершення року ми, найімовірніше, за всіма прогнозами вийдемо на 27-27,5 грн/$", – вважає економіст.

"Однак у ситуації, коли в країну закачано 88 млрд грн тільки від одних облігацій внутрішньої державної позики, заробітчани на 13% збільшили перекази в Україну, наше зерно на 42% більше почало продаватися, на 19% дали чорні метали збільшення експорту й, врешті, коли долара набагато більше, ніж пропозиції на нього, зміцнення гривні відбуватиметься", – додав він.

Водночас Гарбарук зазначив, що зміцнення гривні в Україні, найімовірніше, не призведе до зниження цін.

bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська гривня в 2019 році посіла друге місце в світі за темпами зміцнення валюти.

У проєкт державного бюджету на 2020 рік закладено курс долара 28,2 грн/$.

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