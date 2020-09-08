Суворий контроль і реформа АМКУ: експерт назвав важливу передумову запровадження ринку землі

За даними Світового банку, близько 8 млн га сільськогосподарської землі в Україні залишаються "в тіні", через що держава недоотримує мільярди гривень податків. Однак ситуацію можна кардинально змінити, провівши реформу Антимонопольного комітету і ухваливши низку важливих змін до чинного законодавства. Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL написав адвокат В'ячеслав Ганган.

"Виходом може стати тільки законодавча реформа. Справа не тільки в посиленні ролі АМКУ і підвищенні його статусу, як це пропонується парламентським законопроєктом №2730-2 "Про внесення змін до деяких законів України щодо конкуренційного-антимонопольної реформи". Крім реформування самого АМКУ, необхідна ще й реформа щодо дозвільних документів. Кожен суб'єкт підприємництва на агроринку повинен бути підконтрольний державі і АМКУ повинен входити в цю систему контролю", – підкреслив Ганган.

Тільки посилення контролю з боку компетентних органів, зокрема й реформований АМКУ, на думку адвоката, зможе вивести агросферу з "тіні".

"Контроль з боку поліції, податкової та Антимонопольного комітету як спеціального органу змусить дрібних аграріїв вести справи "в білу". Задекларувати прибирання культур, заплатити податки, зокрема й на землю, а з отриманого доходу сплатити загальний податок", – зазначив Ганган.

"Вирішивши цю проблему на агроринку, Україна зможе значно збільшити надходження до бюджетів різних рівнів. Крім того, порядок і прогнозованість на агроринку дуже важливі для запуску повноцінного ринку землі, який має запрацювати в 2021 році", – додав експерт.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Верховна Рада відкрила ринок землі в Україні наприкінці березня 2020 року. До того ж земельна реформа була неоднозначно сприйнята суспільством. Зокрема, різко проти її проведення виступили українські фермери, які побоювалися, що з введенням ринку землі великі агрохолдинги скуплять всі родючі поля. Трохи пізніше Держгеокадастр роз'яснив: ринок землі в Україні відкриють із великими обмеженнями.