Стримати агресію: Україна звернулася до ЄС через санкції проти Росії

Україна розраховує на збереження санкційної політики Європейського Союзу проти Російської Федерації як держави-агресора.
Київ також очікує більшої синхронізації санкційних режимів між Європою та США, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні, передає "Урядовий портал".
Глава українського уряду зазначив, що ситуація з безпекою на Донбасі залишається напруженою.
"Росія продовжує постчати важке озброєння і боєприпаси на окуповану територію Донбасу, заблокований процес обміну заручниками", - зазначив Гройсман.
За його словами, саме тому санкції ЄС залишаються одним із механізмів стримування російської агресії.
"Ми розраховуємо на незмінність підходів до санкційної політики ЄС в контексті примусу агресора виконувати Мінські угоди у повному обсязі і дякуємо за незмінність підтримки ЄС територіальної цілісності України", - наголосив Гройсман.
У цьому контексті сторони обговорили перспективи формування миротворчої місії ООН і домовилися узгоджувати позиції.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.
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