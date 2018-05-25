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Стримати агресію: Україна звернулася до ЄС через санкції проти Росії

1.4тЧитати новину російською

Україна розраховує на збереження санкційної політики Європейського Союзу проти Російської Федерації як держави-агресора.

Київ також очікує більшої синхронізації санкційних режимів між Європою та США, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні, передає "Урядовий портал".

Глава українського уряду зазначив, що ситуація з безпекою на Донбасі залишається напруженою.

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"Росія продовжує постчати важке озброєння і боєприпаси на окуповану територію Донбасу, заблокований процес обміну заручниками", - зазначив Гройсман.

За його словами, саме тому санкції ЄС залишаються одним із механізмів стримування російської агресії.

"Ми розраховуємо на незмінність підходів до санкційної політики ЄС в контексті примусу агресора виконувати Мінські угоди у повному обсязі і дякуємо за незмінність підтримки ЄС територіальної цілісності України", - наголосив Гройсман.

У цьому контексті сторони обговорили перспективи формування миротворчої місії ООН і домовилися узгоджувати позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Санкції проти Росії
Особи
Володимир ГройсманФедеріка Могеріні
Місце
Україна
Об'єкт
Європейський Союз
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