Стримати агресію: Україна звернулася до ЄС через санкції проти Росії

Україна розраховує на збереження санкційної політики Європейського Союзу проти Російської Федерації як держави-агресора.

Київ також очікує більшої синхронізації санкційних режимів між Європою та США, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Могеріні, передає "Урядовий портал".

Глава українського уряду зазначив, що ситуація з безпекою на Донбасі залишається напруженою.

"Росія продовжує постчати важке озброєння і боєприпаси на окуповану територію Донбасу, заблокований процес обміну заручниками", - зазначив Гройсман.

За його словами, саме тому санкції ЄС залишаються одним із механізмів стримування російської агресії.

"Ми розраховуємо на незмінність підходів до санкційної політики ЄС в контексті примусу агресора виконувати Мінські угоди у повному обсязі і дякуємо за незмінність підтримки ЄС територіальної цілісності України", - наголосив Гройсман.

У цьому контексті сторони обговорили перспективи формування миротворчої місії ООН і домовилися узгоджувати позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.