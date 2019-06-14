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"Стратегічне розміщення": Маркарова повідомила про важливе досягнення України

2.2тЧитати матеріал російською

Україна розмістила єврооблігації під ставку 6,75% річних на cумму в 1 млрд євро.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці в Facebook. За її словами, таким чином Україна може підтвердити довіру нинішніх інвесторів і залучити нових.

"Україна повернулася на ринок в євро після 15-річної паузи. Це стратегічне розміщення для України, враховуючи європейську інтеграцію, збільшення експорту в ЄС і суттєве збільшення inflows and outflows саме в євро", - написала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Міністерство фінансів України оголосило про випуск єврооблігацій терміном обігу 7 років, номінованих в євро.

Раніше про запланований на червень випуск євробондів України заявляв глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Він зазначав, що "Нафтогаз" розгляне доцільність виходу на ринок зовнішніх запозичень ближче до вересня в залежності від успішності виходу на зовнішній ринок Міністерства фінансів.

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Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна
Тег
євробонди
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Исаев Денис
Исаев Денис
Какое же позорище, взяли в долг один млрд. евро почти под 7% годовых и выдают это за перемогу разместив триумфальные фото с сего события, и это министр финансов крупной страны, хотя какова страна таковы и министры
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Взять денег в долг под проценты это великое достижение скакуасии.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Отдавать то как будете? Снова население тарифами душить?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
an and, Россия не занимает в долг для того чтобы погасить предыдущий долг. в отличии от Украины.
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an and
an and
Montana Tony, напомнить вам, что у России внешний долг значительно больше, даже если считать на душу населения? Вот почему столько китайцев уже на ДВ по вашей логике?
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