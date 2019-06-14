"Стратегічне розміщення": Маркарова повідомила про важливе досягнення України

Україна розмістила єврооблігації під ставку 6,75% річних на cумму в 1 млрд євро.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці в Facebook. За її словами, таким чином Україна може підтвердити довіру нинішніх інвесторів і залучити нових.

"Україна повернулася на ринок в євро після 15-річної паузи. Це стратегічне розміщення для України, враховуючи європейську інтеграцію, збільшення експорту в ЄС і суттєве збільшення inflows and outflows саме в євро", - написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Міністерство фінансів України оголосило про випуск єврооблігацій терміном обігу 7 років, номінованих в євро.

Раніше про запланований на червень випуск євробондів України заявляв глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Він зазначав, що "Нафтогаз" розгляне доцільність виходу на ринок зовнішніх запозичень ближче до вересня в залежності від успішності виходу на зовнішній ринок Міністерства фінансів.

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