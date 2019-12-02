Україна продала Німеччині великий фармацевтичний бізнес

Німецька компанія STADA купила бізнес рецептурних і безрецептурних препаратів українського виробника Biopharma.

Фармакологічна фірма, яка випускає в Україні препарати крові, має потужний потенціал зростання у виробництві. Про це повідомила повідомила пресслужба STADA.

Очікується, що угода буде закрита в грудні 2019 року.

Домовленість передбачає придбання виробничих потужностей у місті Біла Церква (Київська область).

Акціонери Biopharma збережуть бізнес компанії, пов'язаний із переробкою плазми крові, і зосередяться на його розвитку як в Україні, так і за її межами.

"Це перша інвестиція стратегічного інвестора у фармацевтичну галузь за всю історію України і перша європейська інвестиція з 2014 року в економіку України. Я пишаюся тим, що ми збудували підприємство, що відповідає найвищим європейським стандартам", – резюмував голова наглядової ради Biopharma Костянтин Єфименко.

Угода передбачає придбання виробничих потужностей у місті Біла Церква

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 вересня Верховна Рада підтримала законопроєкт №1080 про зменшення тиску на бізнес.

Головні нововведення:

фіктивне підприємництво (коли створюють бізнес для прикриття іншої діяльності) більше не вважається кримінальним злочином;

із Кримінально-процесуального кодексу України забрали норму, згідно з якою правоохоронці займалися розслідування фіктивного підприємництва.

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