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11 квітня • оновлено в 17:56
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Страхування медиків через COVID19: пропозиції Порошенка розглянуть на комітеті

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Пропозиції лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка щодо запровадження страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус офіційно внесені на розгляд бюджетного комітету Верховної Ради України.

Про це повідомив член комітету з питань бюджету, народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Пропозиції п’ятого президента України передбачають внесення відповідних змін до Державного бюджету. Зокрема, у межах бюджетної програми "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" або за рахунок резервного фонду уряд має забезпечити фінансування страхових виплат у таких випадках та в таких розмірах:

  • у разі інфікування працівника – у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (210 200 грн).

  • у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1 576 500 грн).

Пропозиції Порошенка також передбачають, що страхові виплати мають здійснюватися усім медичним працівникам, які вже інфікувалися коронавірусом до набрання чинності цих норм закону.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як відомо, Петро Порошенко 10 квітня звернувся до влади із закликом передбачити страхові виплати лікарям на випадок захворювання на коронавірус. Він запропонував, щоб страхові виплати були прирівняні до виплат військовим, які перебувають на фронті.

За офіційною інформацією МОЗ, станом на 11 квітня на коронавірус захворіли 390 українських медпрацівників.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Коронавірус
Особи
Петро Порошенко Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
лікарі карантин
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Федоров Федор
Федоров Федор
Петро уже страховал одних в свое время на миллион и тыщу в день. Все это так и осталось шоколадными фантазиями.
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семенов Александр
семенов Александр
Так.. на Украине где то 180 тыс врачей ..если каждому выплатить по 200 тыс гривень получается 36 млрд гривен .в долларах это 1.3 млрд .. Состояние Порошенко где то около 4 млрд долларов ...Ну в принципе хватает
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