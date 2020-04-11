Пропозиції лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка щодо запровадження страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірус офіційно внесені на розгляд бюджетного комітету Верховної Ради України.

Про це повідомив член комітету з питань бюджету, народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Пропозиції п’ятого президента України передбачають внесення відповідних змін до Державного бюджету. Зокрема, у межах бюджетної програми "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" або за рахунок резервного фонду уряд має забезпечити фінансування страхових виплат у таких випадках та в таких розмірах:

у разі інфікування працівника – у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (210 200 грн).

у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1 576 500 грн).

Пропозиції Порошенка також передбачають, що страхові виплати мають здійснюватися усім медичним працівникам, які вже інфікувалися коронавірусом до набрання чинності цих норм закону.

Петро Порошенко

Як відомо, Петро Порошенко 10 квітня звернувся до влади із закликом передбачити страхові виплати лікарям на випадок захворювання на коронавірус. Він запропонував, щоб страхові виплати були прирівняні до виплат військовим, які перебувають на фронті.

За офіційною інформацією МОЗ, станом на 11 квітня на коронавірус захворіли 390 українських медпрацівників.

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