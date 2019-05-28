"Страхітливі цифри": в Росії забили на сполох через колосальну бідність

У Росії майже половині сімей (48,2%) грошей вистачає тільки на їжу та одяг.

На товари тривалого споживання (наприклад, на смартфон, холодильник, пральну машину, меблі та ін.) фінансових ресурсів уже бракує, випливає з доповіді Росстату про розподіл домогосподарств за оцінкою фінансового становища за четвертий квартал 2018 року, передає РБК.

Нові дані незначно кращі, ніж у відповідний період 2017 року. Тоді грошей тільки на їжу й одяг вистачало 49,8% сімей.

Найвища частка росіян, які не можуть дозволити собі товари довготривалого користування, серед молодих сімей (59,2%) і сімей, які складаються із непрацюючих пенсіонерів (57,9%).

"Навіть невеликий споживчий шок, наприклад, став непридатним телевізор чи пральна машина, або ж затримали зарплату – змушує людей економити ще сильніше", – повідомив науковий співробітник Інституту соціального аналізу РАНГіДС Дмитро Логінов.

"Страхітливі цифри. Ось іще одна – лише 17% росіян заявили, що ні на чому не економлять", – підсумувала "Нова газета".

Страхітливі цифри. Ось ще одна - лише 17% росіян заявили, що ні на чому не економлять. https://t.co/o0GS8xmYqt - Нова Газета (@novaya_gazeta) 28 травня 2019 р

Половині російських сімей грошей вистачає тільки на їжу та одяг

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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