"Сто тисяч тонн!" Луценко приголомшив масштабами контрабанди на популярному ринку Одеси

На території одеського ринку "Сьомий кілометр" правоохоронці знайшли необлікованих товарів на $150 млн.

Як заявив під час брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко, товари зберігали у 315 контейнерах на складах, передає ТСН .

"Було знайдено неврахованих, без документів, товарів вже на 150 млн дол., Які зберігаються у 315, якщо не зраджує пам'ять, складах "7 кілометра" Одеської області", - сказав генпрокурор.

За його словами, йдеться про 100 тис. тонн тканини, які не мають документів про походження митного оформлення. Загальна вартість становить приблизно 150 млн дол. Проте ці товари пов'язані не лише із затриманим екс-працівником Одеської митниці Денисом Амінєвим.

"Звісно, це вже товари не тільки фірми пана Амінєва, але й, імовірно, інших контрабандистських структур. Всі ці товари зараз опечатані і щодня відбувається ретельна перевірка документів. Якщо їх не буде надано, ці товари будуть конфісковані на користь держави", - заявив Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня працівники Державної фіскальної служби затримали колишнього працівника Одеської митниці Дениса Амінєва за підозрою у контрабанді.

Суд заарештував на два місяці екс-працівника Одеської митниці через підозри у контрабанді на 154 млн гривень.