Будівельник "Стіни" на кордоні з Росією отримав ще 36,7 млн грн: НАБУ звинувачувало його у розтраті

Генеральний підрядник проєкту "Стіна" ТОВ "Будцентр Витязь" отримав ще 36,74 млн грн для будівництва на кордоні з Росією.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист Прикордонної служби. ТОВ "Будцентр Витязь" залишається генеральним підрядником проєкту "Стіна" на українсько-російському кордоні попри те, що директору та засновнику даної фірми ще в 2017 році НАБУ висунуло підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах і підробці документів.

За перше півріччя 2020 року Державною прикордонною службою було сплачено на рахунки "Будцентр Витязь" 36,74 млн грн.

Влітку 2019 року НАБУ скерувало до суду обвинувальний акт стосовно восьми осіб, причетних до заволодіння 16,68 млн грн, виділених із державного бюджету на інженерно-технічне облаштування українсько-російського кордону, так званого проєкту "Стіна". Серед згаданих осіб є директор та засновник ТОВ "Будцентр Витязь" Агаверді Аділов.

Раніше у НАБУ повідомляли, що за рік не відбулося навіть підготовче засідання. Вони відкладалися через неявку обвинувачених та захисників. У лютому 2020 року справу взагалі відправили на новий судовий авторозподіл. Причиною цього стала відсутність у суддів доступу до державної таємниці.

Інші генпідрядні організації проєкту "Стіна" у першому півріччі цього року отримали наступні суми:

ТОВ Корпорація "Укртрансбуд" – 33,38 млн грн

ДП "Дирекція з будівництва та обслуговування прикордонної інфраструктури" – 27,57 млн грн

ТОВ "Будмонтажсервіс І" – 27,39 млн грн

ТОВ "Титан Буд" – 13,29 млн грн

Як повідомляв OBOZREVATEL, завершення будівництва стіни на кордоні між Україною і Росією збираються перенести на 2025 рік.

Зазначимо, що у 2019 році приватна фірма ТОВ "Будцентр Витязь" отримала 20 мільйонів гривень авансу з рахунку Державного казначейства за продовження робіт з облаштування кордону з Російською Федерацією.

Державна прикордонна служба запропонувала Кабінету міністрів виділити додаткові 4,5 млрд грн на будівництво проєкту "Стіна" на кордоні з Росією.

В липні Міністерство фінансів не погодило проєкт Держприкордонслужби щодо збільшення до 4,5 млрд гривень фінансування будівництва "Стіни".

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