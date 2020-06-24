Стільці IKEA зроблені з нелегально зрубаного українського бука – розслідування

Популярну шведську мережу меблів IKEA звинуватили в використанні нелегально зрубаної української деревини, зокрема бука.

Про це розповіли у масштабному розслідуванні британської неурядової організації Earthsight, яке тривало 18 місяців, передає "Дзеркало тижня".

Зокрема, увагу розслідувачів привернув розкладний стілець Terje. Завдяки шпарині в українському законодавстві, яка регулярно дозволяє здійснювати санітарні вирубки лісу, частину лісів спилюють незаконно.

Вартість стільця Terje на українському сайті IKEA – 399 гривень. Згідно статистики, за рік IKEA продає 1,5 мільйона стільців Terje – три стільчики за хвилину.

Стілець Terje білого кольору Сайт IKEA

IKEA вказує, що походження сировини для стільця законне, проте є нюанси. У розслідуванні Earthsight наголосили: у лісах Карпат процвітають незаконні вирубки.

В чому суть схеми:

Сировину для виробництва стільців (тобто – дерева) постачає лісомисливське господарство із Великого Бичкова на Закарпатті.

Перевірки Держекоінспекції показали, що Великобичківське лісо-мисливське господарство незаконно видало ліцензії на "санітарні" вирубки на понад сотню ділянок із квітня по червень 2018 року. Не меншими масштаби зловживань були й у 2019, й у 2020 роках.

Розслідувачі пишуть, що на значній кількості ділянок з порушеннями вирубкою займається ТОВ "ВГСМ", зареєстроване у тому ж Великому Бичкові (компанією володіє колишній співробітник ІКЕА румун Даніел Міхай Плопішан).

Товаротранспортні документи показують, що "ВГСМ" продає бук, дуб і ясен на фабрику IKEA у Словаччину. Причому значна частина експорту – частини меблів IKEA або букові пиломатеріали.

Далі продукцію продають меблевій компанії Plimob у Румунію, яка має сертифікати ЄС та співпрацює з IKEA вже понад 30 років, а 98% своєї продукції виготовляє на замовлення шведського гіганта.

Стілець Terje чорного кольору Сайт IKEA

В Україні у законодавстві є шпаринка: лісгоспи можуть вирубати більше деревини. Мовиться про так звані "санітарні" вирубки. Тобто, лісгоспам дозволяють рубати дерева понад норми, якщо:

ліс уражений шкідниками;

ліс зазнав впливу стихії;

ліс гине від наслідків зміни клімату.

"Санітарні" вирубки здійснюють регулярно. В Earthsight пишуть, що завдяки цій законодавчій шпарині 40% усієї деревини в Україні вирубують незаконно.

Коментар IKEA та згаданих компаній з приводу ситуації

ТОВ "ВГСМ" : деревину від санітарних вирубок дійсно використовують у виробах IKEA, але жодна діяльність ані "ВГСМ", ані Великобичківського ЛМН не була пов'язана із нелегальною лісозаготівлею.

Plimob: усі дії компанії та постачальників є цілком легальними.

IKEA: деревина нелегального походження у товарах цілковито неприйнятна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, IKEA 14 травня запустила онлайн-продажі в Україні. Через добу після запуску IKEA в Україні офіційний сайт "ліг" через великий наплив відвідувачів. Компанія досі не відновила повноцінну роботу сайту.

Раніше в інтернеті з'явилися фото, на яких зафіксовано катастрофічні масштаби незаконного вирубування лісів в українських Карпатах.