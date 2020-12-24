Якою вакциною будуть прищеплювати українців: Степанов назвав 2 фірми і вартість

Валентина Гембарська Економіка 15:48, 24.12.2020

До кінця 2020 року Україна підпише контракти з постачальниками вакцини від коронавірусу. На вакцинацію уже закладено 2,6 млрд грн, а ще 2,3 млрд Міністерство охорони здоров'я шукатиме далі.

Про це на на зустрічі з представниками преси розповів очільник МОЗ Максим Степанов, передає кореспондент OBOZREVATEL. За його словами, з кінця серпня Україна веде перемовини з усіма виробниками вакцин від COVID-19.

"В рамках "Коваксу" (COVAX, – механізм глобального доступу до вакцин від COVID-19, – Ред.) ми хочемо отримати 16 млн доз. Це – оксфордська AstraZeneca і американська UBI Group. Не очікую будь-яких зривів із поставками. Вони будуть в кінці першого чи на початку другого кварталу. Хоча раніше в "Коваксі" нам пропонували кінець 2021 року, але ми не погодились", – пояснив Степанов.

За його словами, 355 тисяч осіб вакцинують на першому етапі. Мова йде про медиків, які працюють з хворими на коронавірус, військових з зони ООС та соцпрацівників у будинках престарілих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов заявив, що Україна працює над тим, аби перша партія безкоштовної вакцини проти коронавірусу в межах COVAX становила не 8 млн, а 16 млн доз.

Раніше міністр зазначав, що в Україні вже закінчилися доклінічні випробування вітчизняної вакцини-кандидата проти коронавірусу й наразі ведеться підготовка до клінічних. Для того, щоб робити конкретні висновки, необхідно виготовити 100 тисяч доз препарату.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Офіцер ЗСУ показав військових Росії, нагороджених Путіним за війну на Донбасі. Фото

Коронавірус в Україні перетнув позначку в 1 млн заражених

Стало відомо, скільки коштуватиме проїзд платними дорогами в Україні

Лавров повернув Боснії й Герцеговині подаровану йому українську ікону з Луганська

На Донбасі трагічно загинула молода військова ЗСУ. Фото і подробиці