Степанов сказав, хто блокує підвищення зарплат медикам

Валентина Гембарська Економіка 12:19, 28.07.2020 Оновлено: 12:37, 28.07.2020

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що підвищення зарплат медикам заблоковане Національною служби здоров'я України (НСЗУ).

Таку інформацію він озвучив під час брифінгу у вівторок, 28 липня. Глава МОЗ уточнив, що НСЗУ досі не уклала договори про підвищення тарифів на екстрену медичну допомогу з медичними установами.

За його словами, з урахуванням того, що з 1 липня МОЗ домігся збільшення фінансування екстреної медичної допомоги на 40% – це неприпустимо.

"Цього року, за підтримки президента, уряд ухвалив рішення про збільшення фінансування екстреної медичної допомоги на 40%. Це підвищення відбувається з 1 липня і до кінця року. Водночас виникли певні проблеми з НСЗУ. На сьогодні ця установа не уклала ще жодного договору. Вони вважають, що припустимо придумувати відмовки і не укладати договори і годувати обіцянками – мовляв, "завтра все зробимо", – сказав міністр.

Степанов наголосив, що протягом найближчого тижня ситуацію виправлять: "ми змусимо їх укласти договори і перерахувати підвищені тарифи на екстрену медичну допомогу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні після реформи тисячі медиків отримали "голі оклади" розміром приблизно з мінімальну зарплату. Обіцяні надбавки за коронавірус платять лише за хвилини, проведені безпосередньо з пацієнтом. Через низькі зарплати висококваліфіковані лікарі змушені тікати за кордон або шукати роботу поза державною системою охорони здоров'я.

Пізніше медсестра Центральної райлікарні Києво-Святошинського району Ніна Козловська розповіла, що за червень отримала зарплату в розмірі 4200 грн. При цьому вона має 26 років стажу.

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