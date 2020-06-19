Степанов сказав, чи збираються закрити метро

Валентина Гембарська Економіка 11:58, 19.06.2020

В Україні поки що не закриють метро через збільшення кількості хворих на COVID-19, але все буде залежати від розвитку епідеміологічної ситуації.

Про це журналістам заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає ТСН. За його словами, Україна живе в умовах адаптивного карантину і існують чіткі критерії, за якими посилюють карантин, зокрема в Києві.

"В залежності від розвитку ситуації, всі дії будуть достатньо розумні і всі наші рекомендації... зокрема регіональні", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, метро у Києві не працювало перші місяці карантину. В травні мер столиці Віталій Кличко попросив Кабінет міністрів дозволити роботу метрополітену з 25 травня.

У відповідь у МОЗ повідомили, що не бачать проблеми у відкритті метро при дотриманні вимог епідеміологів. І 25 травня метрополітен відновив роботу.

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