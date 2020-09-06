Степанов назвав справедливу зарплату для українських медиків

Заробітна плата лікарів і медичного персоналу в Україні має становити не менш ніж 20-25 тисяч гривень.

На думку міністра охорони здоров’я Максима Степанова, саме така сума буде справедливою винагородою за працю українських медиків, до того ж не лише в умовах пандемії. Про це він сказав під час брифінгу 6 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Адже саме підвищення заробітної плати та престижності професії медичного працівника має стати результатом реформування системи охорони здоров’я. Якщо ми рухатимемося таким шляхом, то будемо спроможні збудувати якісну медицину", – зазначив глава МОЗ.

Він нагадав, що на сьогодні середня зарплата працівників, задіяних у системі охорони здоров’я, на 30% нижча за середню загалом в Україні загалом серед усіх галузей. Хоча водночас саме на лікареві, підкреслив міністр, лежить найбільша відповідальність – він відповідає за життя і здоров’я свого пацієнта.

Степанов додав, що перші кроки щодо збільшення грошової нагороди за роботу медикам уже зроблено. За його словами, на підвищення їм заробітних плат із 1 вересня із держбюджету передбачено майже 6 мільярдів гривень.

Зокрема, з вересня і до кінця року медичні працівники почнуть отримувати доплати:

лікарі – приблизно 3560 грн;

середній медперсонал – до 2500 грн;

молодший медичний персонал – 1250 грн.

"Це лише перший крок. З наступного року ми плануємо суттєве підвищення заробітних плат. На нашу думку, після інтернатури лікар має отримувати від 20-25 тисяч гривень – це буде дійсно справедлива зарплата. Саме такі цифри ми закладаємо в тарифах щодо вартості лікування і подаємо до бюджету", – пояснив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що медичні працівники незалежно від профілю та категорії надання допомоги мають отримувати гідну зарплатню.