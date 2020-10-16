Стався витік інформації, – 'Нафтогаз' про скандальний аудит

У "Нафтогазі" назвали витоком інформації публікацію у ЗМІ результатів фінансового аудиту компанії. Перевірка інформації показала, що фінансова звітність відповідає законодавству України і міжнародним стандартам.

Результати перевірки висновків Державної аудиторської служби за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2018 по 31.12.2019 опубліковані на сайті НАК.

У "Нафтогазі" вважають, що публікація результатів перевірки сталася через витік інформації. "Комітет наголосив, що Нафтогаз діє згідно із законодавством України та складає звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності", – зазначили у компанії.

У НАК прокоментували три аспекти, висвітлені у ЗМІ.

Нарахування резерву сумнівних боргів.

Нарахування резерву під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) відповідає МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", який група застосовує з 1 січня 2018 року.

"Незалежним аудитором Deloitte було надано висновок та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, які є в публічному доступі. Стверджувалося, що такий резерв може нараховуватися лише за умови затвердження фінансових планів Кабінетом міністрів. На жаль, КМУ не прийняв рішення щодо фінансового плану "Нафтогазу" на 2018 рік. Коріння проблеми, звичайно, у тому, що деякі споживачі не сплачують за поставлений нами газ. Якби ці споживачі розрахувалися за газ, "Нафтогаз" зробив би більші відрахування до державного бюджету", – йдеться у заяві.

Відображення штрафів, пені та неустойки

У "Нафтогазі" заявили, що нараховані штрафи, пеня та неустойка відображаються після отримання грошових коштів.

"Дебіторська заборгованість за розрахунками зі сплати штрафів, пені та неустойки не відповідає визначенням термінів "актив" і "дохід", наведеним у концептуальній основі фінансової звітності. Незалежним аудитором Deloitte було надано висновок та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, які оприлюднені на веб-сайті компанії", – зазначили у компанії.

Своєчасна виплата дивідендів

"Згідно з українським законодавством, компанія перерахувала до державного бюджету дивіденди у розмірі 30% чистого прибутку до 30 червня 2019 року. У зв’язку з невчасним оприлюдненням постанови КМУ про відрахування 90% чистого прибутку на виплату дивідендів додаткова виплата дивідендів відбулася після визначеної законом дати", – додали у "Нафтогазі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня ЗМІ розповіли, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн..

Наступного дня колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко прокоментував основні звинувачення проти НАК. Він заявив, що його особиста позиція суперечить офіційній позиції "Нафтогазу".

8 жовтня ЗМІ повідомили, що Державна аудиторська служба надіслала матеріали аудиту "Нафтогазу" до СБУ.

Згодом Коболєв заявив, що проти керівництва "Нафтогазу" порушили кримінальну справу, яка начебто основана на звинуваченнях у державній зраді.