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Ставки на вибори: хто пройде в Раду

1.7тЧитати матеріал російською

В Україні букмекери почали приймати ставки на результати дострокових парламентських виборів.

Зокрема, приймаються ставки на відсоток набраних голосів, на те, чи пройдуть партії п'ятивідсотковий бар'єр, а також яка партія набере більше голосів, свідчать дані, які керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць опублікував у Facebook.

Партія пройде п'ятивідсотковий бар'єр:

  • "Сила і честь": так 1.65; ні 2.15;

  • "Голос": так 2.75; ні 1.42;

  • "Громадянська позиція": так 2.75; ні 1.42;

  • Радикальна партія Олега Ляшка: так 4.50; ні 1.18;

  • "Опозиційний блок": так 5.00; ні 1.15.

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Відсоток набраних голосів:

  • "Слуга народу": більше (41.5) 1.87; менше (41.5) 1.87;

  • "Опозиційна платформа – За життя": більше (10.5) 1.87; менше (10.5) 1.87;

  • "Європейська солідарність": більше (9.5) 2.00; менше (9.5) 1.75;

  • "Батьківщина": більше (8.5) 2.00; менше (8.5) 1.75.

Яка партія набере більше голосів Європейська солідарність або Батькiвщина:

  • "Європейська солідарність" – 1.65; "Батьківщина" – 2.15.

Ставки на вибори: хто пройде в Раду

Володимир Компанієць Facebook

Ставки на вибори: хто пройде в Раду

Володимир Компанієць Facebook

Ставки на вибори: хто пройде в Раду

Володимир Компанієць Facebook

Букмекери почали приймати ставки на результати дострокових парламентських виборів

Букмекери почали приймати ставки на результати дострокових парламентських виборів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Україна
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