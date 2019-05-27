Ставки на вибори: хто пройде в Раду

В Україні букмекери почали приймати ставки на результати дострокових парламентських виборів.

Зокрема, приймаються ставки на відсоток набраних голосів, на те, чи пройдуть партії п'ятивідсотковий бар'єр, а також яка партія набере більше голосів, свідчать дані, які керуючий приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць опублікував у Facebook.

Партія пройде п'ятивідсотковий бар'єр:

"Сила і честь": так 1.65; ні 2.15;

"Голос": так 2.75; ні 1.42;

"Громадянська позиція": так 2.75; ні 1.42;

Радикальна партія Олега Ляшка: так 4.50; ні 1.18;

"Опозиційний блок": так 5.00; ні 1.15.

Відсоток набраних голосів:

"Слуга народу": більше (41.5) 1.87; менше (41.5) 1.87;

"Опозиційна платформа – За життя": більше (10.5) 1.87; менше (10.5) 1.87;

"Європейська солідарність": більше (9.5) 2.00; менше (9.5) 1.75;

"Батьківщина": більше (8.5) 2.00; менше (8.5) 1.75.

Яка партія набере більше голосів Європейська солідарність або Батькiвщина:

"Європейська солідарність" – 1.65; "Батьківщина" – 2.15.

Володимир Компанієць Facebook

Володимир Компанієць Facebook

Володимир Компанієць Facebook

Букмекери почали приймати ставки на результати дострокових парламентських виборів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня він провів зустріч із головами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів у Раду.

Того ж дня президент підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

Стефанчук заявив, що позачергові вибори до Верховної Ради можуть пройти за старим законодавством, тобто за змішаною виборчою системою, якщо Верховна Рада відмовляється міняти закон про вибори.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!