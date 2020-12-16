Статки найбагатших людей світу в рік пандемії COVID-19 зросли на $1,9 трлн

Найбагатші люди планети збільшили свої статки 2020 року на 20%, незважаючи на пандемію COVID-19 і загальний економічний спад.

Про це повідомило видання Forbes. Понад 2200 мільярдерів у світі стали багатшими цього року на $1,9 трлн.

Станом на 11 грудня їхні загальні статки оцінювалися в $11,4 трлн.

Капітали 600 американських мільярдерів зросли на $560 млрд і досягли $4 трлн. Цьому сприяло зростання фондових індексів – S&P 500 збільшився на 13%, а Nasdaq – на 38%. Рекордсменом серед американських бізнесменів із нарощування статків цього року став Ілон Маск. Він розбагатів додатково на $110 млрд завдяки зростанню акцій Tesla на 630%. Зі статками у $137 млрд Маск став третім у списку найбагатших людей планети.

Найшвидше нарощували капітали мільярдери з Китаю – країни, яка перша зіткнулася з коронавірусом. Сумарно вони розбагатіли на $750 млрд, додавши 60% до статків минулого року.

400 китайських мільярдерів володіють активами, які оцінюються в $2 трлн. Крім того, у 67 мільярдерів із Гонконгу сукупний статок зріс за рік на $60 млрд, або 19%. Найуспішнішим бізнесменом, який примножив своє багатство, став виробник бутельованої води Nongfu Spring Чжун Шаньшань – його статки із $2 млрд у квітні зросли до $62,5 млрд у грудні.

Третіми, які здобули успіх у нарощуванні капіталу, стали французькі підприємці. Їхні статки зросли на $95 млрд, або 23% – до $ 500 млрд. Найбільший внесок у збільшення сукупного статку зробили власник Dior і Louis Vuitton Бернар Арно і співвласниця L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Меєрс. Акції LVMH за рік піднялися в ціні на 30%, а L'Oreal – на 25%.

Завдяки успішному року Арно посів другий рядок у списку найбагатших людей планети зі статком у $148,4 млрд.

Як писав OBOZREVATEL, найбагатшим українцем у 2020 році став Рінат Ахметов. Майже п'ята частина нинішнього списку 100 найбагатших – новачки рейтингу. Загальний статок усіх фігурантів рейтингу становить $34,4 млрд.