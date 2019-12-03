Стануть багатшими? Українцям пояснили, що буде із зарплатами у найближчому майбутньому

В Україні розмір заробітної плати зріс, однак набагато повільніше, ніж у попередні місяці.

Економісти очікують, що тенденція до уповільнення зростання заробітків збережеться, повідомляє "Сегодня".

Водночас фахівці сходяться на думці, що зростання виплат все ж продовжиться, оскільки залишилася головна причина підвищення заробітків – трудова міграція.

Крім того, бюджетників у грудні чекає заплановане зростання окладів у зв'язку з перерахунком тарифної сітки після зростання з 1 грудня соцстандартів.

"Рівень життя підвищився у тих, хто сьогодні заробляє понад 15 тис. грн, а таких усього один працівник з шести. У решти – він знизився. Розшарування українського суспільства за рівнем доходів збільшилося, і цей тренд буде наростати", – резюмував член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

В Україні розмір заробітної плати зріс, однак набагато повільніше, ніж в попередні місяці

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

12 497 гривень у 2020 році;

14 187 гривень у 2021 році;

16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram