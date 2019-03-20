Відносно того, чи платити Росії за 25 років перебування Криму у складі України.

У 1954 році Росія передала півострів Україні вказуючи на економічні причини цього об'єднання. І вони зобов'язали нас поставити Крим на ноги, тому що там була така руйнація після війни, і така зміна населення, що нічого не можна було зробити.

Крим

Крим у складі України отримував істотно більше коштів централізованих союзних та республіканських, тобто українських, ніж будь-яка область України.

В результаті дуже швидко вдалося відбудувати кримські порти, дуже швидко почали будуватися підприємства, зовсім оновилося сільське господарство. А потім прийшов і Північно-Кримський канал, пішла дніпровська вода, і Крим абсолютно змінився за ці 25 років.

Так хто кому повинен заплатити, якщо не ці пройдисвіти і ідіоти?

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