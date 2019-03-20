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Станіслав Кульчицький
Станіслав Кульчицький
головний науковий співробітник Інституту історії України НАНУВсі статті автора

Хто повинен заплатити за Крим, якщо не ці ідіоти?

2.1тЧитати матеріал російською

Відносно того, чи платити Росії за 25 років перебування Криму у складі України.

У 1954 році Росія передала півострів Україні вказуючи на економічні причини цього об'єднання. І вони зобов'язали нас поставити Крим на ноги, тому що там була така руйнація після війни, і така зміна населення, що нічого не можна було зробити.

Крим

Крим

Крим у складі України отримував істотно більше коштів централізованих союзних та республіканських, тобто українських, ніж будь-яка область України.

В результаті дуже швидко вдалося відбудувати кримські порти, дуже швидко почали будуватися підприємства, зовсім оновилося сільське господарство. А потім прийшов і Північно-Кримський канал, пішла дніпровська вода, і Крим абсолютно змінився за ці 25 років.

Так хто кому повинен заплатити, якщо не ці пройдисвіти і ідіоти?

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Автор
Станіслав КульчицькийСтаніслав Кульчицький
Місце
Україна
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