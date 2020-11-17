Стало відомо, якими були зарплати 100 років тому. Архівне фото

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Стало відомо, якими були зарплати 100 років тому. Архівне фото

Заробітна плата робітника Єнакіївського заводу понад 100 років тому – в березні 1912 року – становила 18 рублів 35 копійок.

При цьому на руки працівник отримав лише 95 копійок. Про це свідчить знімок розрахункової книжки, опублікований на Pikabu.

Зокрема, з робочого стягувався "борг у крамницю" у розмірі 13 рублів, а також штраф – 1 рубль.

Ще 1 рубль 45 копійок йшли на церкву, а інші вирахування досягали 1 рубля 95 копійок.

На руки працівник отримав лише 95 копійок

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Радянському Союзі у другій половині 1980-х років ковбасу другого сорту продавали по половині кілограма в одні руки.

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