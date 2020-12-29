Стало відомо, як окупанти зібралися розв'язувати проблему з водою в Криму
В окупованому Криму "влада" зібралася розв'язувати проблему з водою за допомогою буріння нових свердловин, опріснення морської води і штучних опадів. Поки що жодна з ідей успіху не мала.
Як сказано в матеріалі "Крим.Реалії", на багатьох вулицях у Сімферополі з'явилися сині бочки з водою, але з ними також є проблема.
"У дитсадках і лікарнях комунальники їх наповнюють, а ось у житлових кварталах ближче до кінця тижня чимало ємностей пустують. Сімферопольці масово скаржаться на брудну воду з кранів і порушення графіків подачі води. У селах Сімферопольського району ситуація гірша. Жителі села Мирного розповідали, що багато їхніх колодязів пересохло. Їм порадили пробити нові свердловини, але для них це дуже дорого", – сказано в статті.
Після цього кримським чиновникам спала на думку нова ідея – штучні дощі для центральних районів півострова. Для цього в Сімферополь перегнали чи не єдиний на всю Росію літак-лабораторію. Хмари планували розстрілювати піропатронами з йодидом срібла.
"Але ця ідея взагалі провалилася. Російські фахівці, які прибули до Криму разом із літаком, заявили: погода для такої роботи несприятлива. Хмар, з яких можна отримати штучні дощі, дуже мало. І кардинально проблему з посухою їм не розв'язати", – пояснив автор матеріалу.
Ще однією ідеєю окупантів стало примусово викуповувати у кримчан свердловини та колодязі. Зазначається, що на подолання кризи з бюджету Росії виділять майже 50 мільярдів рублів (19,09 млрд грн). З них три мільярди (1,15 млрд грн) підуть на буріння нових свердловин.
Але вже в середині осені пріоритетом для "влади" нібито стало опріснення води.
"Будівництво опріснювальних установок внесли в урядовий план Росії з водопостачання Криму, на це передбачили 8 мільярдів рублів (3,05 млрд грн) у 2021-2022 роках. Але відмашки на будівництво так і не було. До Криму прибув російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін і заявив, що опріснення – це в крайньому разі", – сказано в статті.
У кінці листопада так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що опріснювальні установки на півострові з'являться, але компаній, які цим займатимуться, не назвав – послався на режим санкцій. За його розрахунками, навесні в Сімферополь дадуть воду з нових свердловин, і це дасть змогу протриматися до моменту, коли буде введено в експлуатацію опріснювальні установки.
Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.
Нагадаємо, що в Криму істотно зменшилася найглибше водосховище – Ізобільненське. Воно розташоване в селі Корбек.
Також майже повністю пересохло Партизанське водоймище, розташоване за 10 кілометрів від Сімферополя, а ще в одному – Бахчисарайському – залишилося всього 2% води.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Криму взялися за освоєння перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя.
Тим часом на окупованому Росією півострові сильно обміліла річка Кокозка в селі Аромат Бахчисарайського району.
Окупанти знайшли нове джерело води і за найкоротші терміни збираються побудувати там новий водозабір. Зокрема – на річці Бельбек у Севастополі.
Росія до березня 2021 року має намір завершити будівництво всієї необхідної інфраструктури для водопостачання Криму, щоб подавати не менше ніж 50 тис. кубів щодоби.
У кінці грудня в Криму запропонували побудувати додаткові водосховища на 500 млн кубометрів, тому що наявних не вистачає.