Стало відомо про вимоги колишнього власника ПриватБанку

Колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов (йому з Ігорем Коломойським належав контрольний пакет акцій) просить український уряд повернути йому 33,3% акцій, що належали бізнесмену до націоналізації фінустанови.

Інформація про це міститься у опублікованих матеріалах суду. Наразі Боголюбов звернувся до Господарського суду Києва з чотирма позовами, у яких він оскаржує націоналізацію ПриватБанку.

Так, згідно з одним із позовів, Боголюбов просить суд визначити статутний капітал ПриватБанку у розмірі 21,256 млрд грн, а також свою частку в ньому в розмірі 33,2525%.

Поки що у держреєстрі вказаний обсяг статутного капіталу ПриватБанку на суму 206,06 млрд грн, і він на 100% належить державі в особі Кабміну.

Згідно із іншим позовом, Боголюбов просить суд витребувати з володіння держави 33,2525% акцій, що належали йому на праві приватної власності станом на день націоналізації - 18 грудня 2016 року.

Також олігарх просить зобов`язати Укрексімбанк виконати депозитарну операцію списання цих акцій з рахунку у цінних паперах держави на рахунок Боголюбова в депозитарній установі ТОВ "Солід Дніпро".

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