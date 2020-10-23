Стало відомо про вимоги колишнього власника ПриватБанку
Колишній співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов (йому з Ігорем Коломойським належав контрольний пакет акцій) просить український уряд повернути йому 33,3% акцій, що належали бізнесмену до націоналізації фінустанови.
Інформація про це міститься у опублікованих матеріалах суду. Наразі Боголюбов звернувся до Господарського суду Києва з чотирма позовами, у яких він оскаржує націоналізацію ПриватБанку.
Так, згідно з одним із позовів, Боголюбов просить суд визначити статутний капітал ПриватБанку у розмірі 21,256 млрд грн, а також свою частку в ньому в розмірі 33,2525%.
Поки що у держреєстрі вказаний обсяг статутного капіталу ПриватБанку на суму 206,06 млрд грн, і він на 100% належить державі в особі Кабміну.
Згідно із іншим позовом, Боголюбов просить суд витребувати з володіння держави 33,2525% акцій, що належали йому на праві приватної власності станом на день націоналізації - 18 грудня 2016 року.
Також олігарх просить зобов`язати Укрексімбанк виконати депозитарну операцію списання цих акцій з рахунку у цінних паперах держави на рахунок Боголюбова в депозитарній установі ТОВ "Солід Дніпро".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.
Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.
Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.
ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.
Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.
7 квітня Верховний суд Великобританії відмовив мільярдерові Ігорю Коломойському в розгляді позову ексвласників до ПриватБанку.