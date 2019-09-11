Стало відомо, у скільки обійшлося святкування Дня Незалежності від Зеленського

Міністерство культури України витратило на проведення урочистостей з нагоди Дня Незалежності в Києві 259,6 тисяч гривень.

Про це свідчать дані у відповіді відомства на запит "Української правди".

Відзначається, що підготовку і проведення урочистостей 24 серпня 2019 на Майдані Незалежності доручили Державному театрально-видовищному агентству.

У Мінкульті відзначили, що кошти виділялися на виступи піаністів, Національного симфонічного оркестру, Українського національного хору ім. Г. Верьовки. Відповідно до кошторису, на зарплату режисерсько-постановочної, адміністративної групи і артистів пішло 62 000 гривен, 113 500 – на оплату запрошених колективів.

У скільки обійшовся День Незалежності від Зеленського

Українська правда

У Київській міській державній адміністрації заявили, що День незалежності обійшовся столиці в 290 тисяч гривень. Ці кошти були спрямовані на покладання квітів до пам'ятника Михайла Грушевського та заходи біля КМДА.

Примітно, що Мінкульт не відповів, чи поширюється кошторис 2019 го року на марш за участю президента Володимира Зеленського та оплату послуг режисера Алана Бадоєва і хореографа Олени Коляденко.

В Офісі президента в свою чергу заявили, що Бадоєву і Коляденко з державного бюджету не платили. КМДА також спростувала грошові відносини з режисером і хореографом. Жодне з відомств не відповіло, чи укладали з ними договір.

Українська правда

Направили запит також і в Міноборони. Відомство не змогло повідомити, скільки коштував військовий парад у 2018 році, який Зеленський вирішив не проводити.

У той же час, з'ясувалося, що в 2019 році держава виділила на премії для військовослужбовців 371,5 мільйона гривень. Ця сума в 38 разів перевищує торішню.

Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що інтерв'ю президента України Володимира Зеленського після 100 днів на посаді, яке він дав акторові Станіславу Боклану, було знято студією "Квартал 95" за свої гроші.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram