Стало відомо, скільки заробить Україна на легалізації казино

Від легалізації грального бізнесу очікують 4,4 мільярда гривень додаткових надходжень до бюджету України у 2020-му році.

Про це сказано в матеріалі газети Верховної Ради "Голос України". Зазначається, що ця сума вже закладена в держбюджеті.

"У Держбюджеті на 2020 рік закладено доходи від легалізації грального бізнесу в 4,4 мільярда гривень. Враховуючи зменшення доходів до державного кошторису під час пандемії коронавірусу, ці кошти були б доречними", – сказано в матеріалі.

Що передбачає законопроєкт

Комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні.

Запровадження виняткового переліку видів діяльності у сфері азартних ігор, що дозволені в Україні.

Забороняється розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях.

Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати лише в готелях.

Запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії залежно від виду діяльності, розташування грального закладу тощо.

Встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор.

Передбачається збільшення віку гравця з 18 до 21 року, а також встановлюються вимоги до гравців та їх ідентифікації.

Окрім того, запроваджується принцип "відповідальної гри", що передбачає здійснення організатором азартних ігор заходів щодо попередження та мінімізації негативних наслідків від участі фізичних осіб в азартних іграх та створюються механізми боротьби з ігровою залежністю (лудоманією).

Передбачено обмеження щодо реклами азартних ігор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 червня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні. Однак його підписання майже відразу заблокували.

Невдовзі після голосування у Раді зареєстрували два проєкти постанови про скасування результатів. Проєкт №2285-д-П подала група депутатів на чолі з Вадимом Новинським ("Опозиційний блок"), проєкт №2285-д-П1 – група депутатів на чолі з Юлією Тимошенко ("Батьківщина").