Стало відомо, скільки українці заплатили за авіаперельоти Зеленського

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Економіка
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Стало відомо, скільки українці заплатили за авіаперельоти Зеленського

На перельоти делегацій за участю президента Володимира Зеленського з початку 2020 року Державне управління справами витратило 13,98 млн грн.

Про це свідчать дані Єдиного вебпорталу використання публічних коштів spending.gov.ua, повідомила "Економічна правда".

Найбільші витрати були пов'язані з перельотом за маршрутом "Київ – Цюріх – Тель-Авів – Київ" у січні – понад 2,5 млн грн. Ще в 1,05 млн грн обійшовся платникам податків переліт Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію в лютому.

Вартість послуг з авіаперельоту до Риму на зустріч із Папою Римським становить 998 тис грн.

Авіаперевезення президента здійснює Державне авіаційне підприємство "Україна", яке перебуває в управлінні Державного управління справами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зарплата президента України Володимира Зеленського в серпні 2020 року становить 28 тисяч гривень.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Закарпаття зупинився в санаторії "Деренівська Купіль". Вартість проживання в ньому стартує від 2300 грн за добу.

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