Стало відомо, скільки коштуватиме українцям новорічний стіл

В Україні цьогоріч новорічний стіл на сім'ю з чотирьох людей коштуватиме 1706 гривень. Це на 5,3% більше, ніж минулого року.

Таку суму озвучили в Національному науковому центрі "Інституту аграрної економіки". Як повідомив директор центру, академік НААН Юрій Лупенко, для оцінки взяли новорічне меню з традиційних страв.

Меню середньостатистичної родини має такий вигляд:

салати,

м’ясні та рибні продукти,

овочі,

фрукти,

хлібобулочні та кондитерські вироби,

напої тощо.

За оцінками науковців, 3 кг салату "Олів’є" традиційної рецептури коштуватиме 159,37 грн. Це на 13,8 % більше, ніж під час святкування нового 2020 року.

Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку – 32,50 грн, 200 г солоних огірків – 16,50 грн, 6 яєць – 14,50 грн та 180 г майонезу – 12,50 грн.

У 13,37 грн обійдуться цибуля, морква та картопля, які станом на кінець 2020 року подешевшали (крім моркви) порівняно з 2019 роком на 23,5% та 30,1%.

На рівні минулого року коштуватиме салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг) – 120,37 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обійдеться у 12,50 грн, морква – 1,81 грн (1 шт.), буряк – 2,17 грн (1 шт.), цибуля – 1,19 грн (1 шт.), картопля – 2,70 грн (2 шт.).

Як змінилися ціни на інші продукти за рік:

500 грамів сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме 89,50 грн – на 11,9% більше

500 грамів підчеревини копченої – 100 грн (+25%)

биток свинячий – 110 грн за 500 грамм (+33%)

Зазначається, що найдешевшим продуктом є м’ясо птиці. За 1 кг курячого філе доведеться заплатити в середньому 95 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі становитиме 394,50 грн.

Оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 66 грн і пачка масла вершкового (200 г) – 38 грн. Молочні продукти подорожчали на 10-12% за рік.

Вартість овочів на новорічному столі складе 182 грн.

Картопля (2 кг) – 19,30 грн, гриби (1 кг) – 50 грн, перець солодкий (0,5 кг) – 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 104 грн. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн, 1 кг бананів – 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн.

Буханець білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 100 грн, 170 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку 5-річної витримки.

Сім’ям, які мають намір придбати делікатеси, новорічний стіл коштуватиме дорожче на 470 грн – до 2176,09 грн. Баночка червоної ікри (120 г) коштуватиме 250 грн, а 200 г червоної риби – 220 грн.

У Києві вартість бюджетного варіанту новорічного столу складе 1916,78 грн, стіл з делікатесами обійдеться у 2426,78 грн. Це на 7,4 % більше, ніж у 2019 році.

Раніше експертка з якості харчових продуктів заявила, що ковбасу в традиційному новорічному салаті "Олів’є" рекомендується замінити на м'ясо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на початку грудня сильно виросли ціни на два популярних продукти:

Україна за останні роки різко скоротила виробництво гречаної крупи. Тому полиці магазинів стала захоплювати російська продукція, розфасована у Казахстані.

Водночас у 2020 році ціни на червону ікру зросли в середньому на 20% порівняно з минулим роком. Її вартість зараз коливається від 1,4 тис. до 2,4 тис. грн за кілограм.