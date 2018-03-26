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Стало відомо, скільки компанії повинні України за газ

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Заборгованість контрагентів перед "Укртрансгазом" за два місяці 2018 року зросла до 24 млрд гривень.

Зокрема, борги за послуги транспортування газу досягли 3 млрд гривень, а за послуги балансування - 21,3 млрд гривень, повідомляє в Facebook державне підприємство України.

"Вартість транспортування газу закладено в тарифах на газ та тепло, які сплачують кінцеві споживачі своїм регіональним газопостачальним компаніям та підприємствам ТКЕ. Однак, вчасно розраховуватися з Укртрансгазом вони не поспішають, накопичуючи борги та займаючи сумнівні позиції лідерів-неплатників національного ринку газу", - йдеться в повідомленні.

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Найбільша сумарна заборгованість за послуги з транспортування газу для ТКЕ накопичена ПАТ “Київенерго” – 450 млн гривень, КП “Харківські Теплові Мережі” – 206 млн гривень, КПТМ Криворіжтепломережа – 49 млн гривень.

Найбільша сумарна заборгованість за послуги з транспортування газу для населення накопичена ТОВ "Дніпропетровськгаз ЗБУТ" – 122 млн гривень, ТОВ "Одесагаз-Постачання" – 113 млн гривень, ПАТ "Донецькоблгаз" – 105 млн гривень.

В "Укртрансгазі" відзначають, що майже 88% загального обсягу боргів за послуги балансування накопичено операторами газорозподільних мереж внаслідок несанкціонованого відбору газу на власні виробничо-технологічні потреби (ВТП) та несанкціонованого відбору підприємствами ТКЕ та ТЕЦ з газорозподільчих мереж без наявності номінацій на постачання газу від НАК "Нафтогаз України" або інших постачальників.

Найбільша сумарна заборгованість – у ПАТ "Донецькоблгаз" – 3,2 млрд грн, ПАТ "Харківміськгаз" – 2,8 млрд грн, ПАТ "Криворіжгаз" – 2,3 млрд грн.

Укртрансгаз

Укртрансгаз

Укртрансгаз

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Тема
ринок газу
Місце
Україна
Об'єкт
"Укртрансгаз"
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