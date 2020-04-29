Стало відомо, скільки "Газпром" платить Україні за транзит

Згідно з проектом п'ятирічного договору "Нафтогазу" і "Газпрому" вартість прокачування російського газу в Європу через ГТС України становить $31,72 за тисячу кубометрів, при цьому вартість транзиту не прив'язується до ціни газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу "Оператора ГТС України" Сергія Макогона.

"Ми як "Оператор ГТС України" отримуємо плату відповідно до підписаного договору і тарифів, які встановлені українським незалежним енергетичним регулятором", – розповів чиновник.

cfts.org.ua

За його словами, оператор ГТС не має права встановлювати тарифи. При цьому, видання зазначає, що згідно з проектом п'ятирічного договору "Нафтогазу" і "Газпрому" вартість прокачування російського газу у Європу через ГТС України становить $31,72 за 1 тис. куб. м з урахуванням всіх податків і зборів, тариф розрахований за ставкою $2,66 за 1 тис. куб. м на 100 км, протяжність ГТС складає 1192,48 км.

"Тариф на транспортування розрахований виходячи із заявлених обсягів "Газпрому" і обсягів транспортування для інших українських замовників. Цей тариф не прив'язаний до ціни на газ, тому на цей п'ятирічний регуляторний період тариф змінюватися не повинен", – заявив Макогон.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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