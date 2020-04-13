"Слуги народу" захотіли відставки Коболєва: озвучена причина

Валентина Гембарська Економіка 16:19, 13.04.2020 Оновлено: 17:32, 13.04.2020

Народні депутати з фракції "Слуга народу" обговорять звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Як розповіла OBOZREVATEL нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, Коболєв відмовився розкривати свою заробітну плату і "відфутболив" народних депутатів.

"Члени парламенту, а також глава ВРУ Дмитро Разумков відправили звернення до "Нафтогазу" з проханням розкрити заробітну плату керівництва. У відповідь ми отримали відписку, в якій Коболєв по суті "відфутболив" парламент. Мовляв хто ви такі, щоб розкривати вам свою зарплату. Саме тому сьогодні на зустрічі з президентом будемо піднімати питання про визнання його роботи незадовільною", – розповіли депутати.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада через введений карантин запланувала скоротити зарплати чиновникам до 10 мінімальних зарплат (47 230 гривень), скорочення стосуватиметься всіх, зокрема і членів наглядових рад.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Знайдено препарат, який блокує розмноження коронавірусу

Починаючи з 18 років: у Києві зафіксовано новий стрибок зараження COVID-19

Год президента Голобородько: кругом друзья, родственники и "Квартал"

"Повернемо не лише Донбас та Крим!" Інтерв'ю з Олександром Турчиновим до річниці початку АТО

Шиє весь вільний час: у Харкові п'ятикласниця безкоштовно роздала вже 2 тисячі масок