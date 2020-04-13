Стало відомо, про що говоритимуть "слуги" на зустрічі із Зеленським

На зустрічі з президентом Володимиром Зеленським народні депутати з фракції "Слуга народу" обговорять звільнення голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Про це повідомили джерела OBOZREVATEL в президентській фракції.

Як розповіла нардеп від Слуги народу Ірина Верещук, Коболєв відмовився розкривати свою заробітну плату і "відфутболив" народних депутатів.

"Члени парламенту, а також глава ВРУ Дмитро Разумков відправили звернення до "Нафтогазу" з проханням розкрити заробітну плату керівництва. У відповідь ми отримали відписку, в якій Коболєв по суті "відфутболив" парламент. Мовляв хто ви такі, щоб розкривати вам свою зарплату. Саме тому сьогодні на зустрічі з президентом будемо піднімати питання про визнання його роботи незадовільною", – розповіли депутати.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада через введений карантин запланувала скоротити зарплати чиновникам до 10 мінімальних зарплат (47 230 гривень), скорочення стосуватиметься всіх, зокрема і членів наглядових рад.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram