Стало відомо про проблеми НБУ через інфляцію цін: у чому суть

За перші три місяці поточного року інфляція споживчих цін в Україні склала 2,4%.

Про це в Facebook розповів керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Щойно Державна служба статистики оприлюднила інформацію, що інфляція споживчих цін за три місяці 2019 року склала 2,4%. В січні же НБУ оприлюднив інфляційний звіт в якому підтвердив свій прогноз по інфляції споживчих цін в 2019 році в розмірі 6,3%", — повідомив він.

"Тобто, лише за три місяці цього року ми отримали 38,09% від прогнозу НБУ по річній інфляції. Все далі фактична споживча інфляція відривається від затвердженої цілі НБУ. Неодноразово писав, що НБУ в черговий раз не виконає свій прогноз по інфляції і тому готовий на публічне парі", — зазначив Компанієць.

Як писав OBOZREVATEL, Національний банк України не змінив облікову ставку і зберіг її на рівні 18% річних.

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